Abraham: dieta detox, gol e yoga. Ecco il piano di rinascita per il 2023

Tammy tre parole: gol, cattiveria e ambizione. Tre elementi che sono mancati clamorosamente ad Abraham in un finale di 2022 a dir poco deludente. Un calo clamoroso che lo ha strappato via dal Mondiale e ha provocato la reazione di Mourinho dopo l’orrida partita col Torino che ha concluso l’anno romanista. Gennaio però è il mese dei nuovi inizi e per Abraham è anche il mese in cui segna di più. La scorsa stagione è andato in gol 4 volte in cinque partite, una in più di tutte le reti messe a referto tra agosto e dicembre in campionato. Ma non è solo la cabala a generare scintille d’ottimismo. Mourinho ieri ha ribadito più volte di aver trovato giocatori “motivati”. Tra loro c’è proprio Abraham che può lavorare per qualche settimana sembra l'ombra di Belotti, fermo per una lesione. L’inglese ha smaltito l’amarezza del Qatar e ora vuole convincere il prossimo ct della Nazionale a suon di gol. Prima però deve far innamorare di nuovo Mourinho. Magari già durante le tre amichevoli in Portogallo.