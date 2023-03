Abraham, crisi senza fine: col Sassuolo è un disastro. Zero tiri e nessun dribbling

"C’è solo un Abraham che mi interessa, cioè il calciatore che gioca per la squadra", Mourinho aveva difeso così Tammy prima della gara con la Real Sociedad. Il mister apprezza il suo atteggiamento, ma i tifosi si aspettano altro. L'inglese non sta attraversando un buon momento e la gara di ieri col Sassuolo lo ha certificato. Sono solo 6 i gol messi a referto in campionato (1 in Europa), numeri lontanissimi da quelli della passata stagione. Nel 2023 aveva iniziato l'anno con un altro piglio: tre reti e due assist dalla 17a giornata alla 21a. Dopo l'Empoli il vuoto. La crisi di Abraham non vede la luce in fondo al tunnel, nella gara di ieri sbaglia, quasi, tutto. Nessun tiro pericoloso in porta, zero bribbling riusciti e 8 duelli aerei persi su 14. Statistiche negative alla quale si aggiunge una bassa percentuale di passaggi riusciti (63%). Tammy deve tornare a segnare con continuità e serve la sua miglior versione, altrimenti le strade tra lui e la Roma si potrebbero anche dividere. Le sirene della Premier League non sono un mistero e diversi club sono pronti a presentare offerte importanti, con Everton e Aston Villa in prima fila. Il prezzo è fissato: 75 milioni.