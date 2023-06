Abraham, continua la riabilitazione tra palestra e piscina: “Confido in Dio”

Tammy Abraham continua a lavorare anche in vacanza. L'inglese procede con la riabilitazione dopo il brutto infortunio al ginocchio sinistro subito nella gara con lo Spezia. Il numero 9 ha pubblicato delle foto in palestra e in piscina scrivendo: "Dio, posso non capire il piano in questo momento, ma confido in te". Il ritorno in campo è lontanissimo, infatti l'ex Chelsea tornerà nei primi mesi nel 2024. I tempi non sono ancora precisi ma con molta probabilità tornerà a disposizione di Mourinho verso marzo.