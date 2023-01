Abraham: “Contento per Dybala. Vorrei avere più occasioni per fare gol”

“Sono stanco, ma allo stesso tempo felice. Oggi dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Di solito segno, ma oggi ho fatto due assist e sono molto contento per Dybala e per la squadra. Dobbiamo continuare così. Le persone mi dicono che sono egoista, ma è bello mostrare anche l’altro lato di me: non so solo segnare, ma anche aiutare la squadra. Devo continuare a mostrare questi altri aspetti, la cosa più importante è la vittoria e farò sempre del mio meglio pur di ottenerla, anche se si trattasse di difendere o fare assist. Dybala deve godersi questo momento. È stato bello quando mi ha indicato in occasione dei gol, c’è una bella connessione tra di noi. Ora sta a lui fornirmi assist. Abbiamo acquistato grandi giocatori in estate e ora ci stiamo conoscendo sempre di più. Dobbiamo continuare a spingere e fare del nostro meglio”.