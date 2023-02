Abraham: “C’è una bella intesa con Dybala. Lotteremo per vincere l’Europa League”

Le parole di Tammy: "Era tanto tempo che non segnavo e non vedevo l'ora di sbloccarmi in casa. Paulo è un grande talento"

Redazione

Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida con l'Empoli. Queste le sue parole:

ABRAHAM A DAZN

Congratulazione per il gol, quanto è importante?"Molto importante per me. Era tanto tempo che non segnavo e non vedevo l'ora di sbloccarmi in casa. Potevo fare più reti, ma mi accontento del gol e dei tre punti. Adesso devo continuare".

Una buona vittoria dopo l'eliminazione con la Cremonese."Eravamo tutti delusi, ci tenevamo a fare la prestazione. Dobbiamo continuare così e fare bene".

Tutto più facile con Dybala?"Si, Paulo è un giocatore speciale e un grande talento. Lo sappiamo, c'è una buona intesa tra di noi. Oggi mi ha fatto un assist e continuiamo a scambiarci favori. Va bene così".

Cosa sogni per il tuo futuro e per la Roma?"L'anno scorso sono arrivato e abbiamo vinto un trofeo. Quest'anno è una nuova stagione ma il sogno è sempre quello. Siamo in corsa per l'Europa League, lotteremo fino alla fine. Un altro sogno è quello di aiutare la squadra a suon di gol".

ABRAHAM A ROMA TV+

"Penso che questa sia la reazione perfetta per noi. Eravamo tutti delusi per la sconfitta ovviamente, volevamo andare in finale, ma sono cose che capitano nel calcio. Nel primo tempo abbiamo giocato come una squadra, nel secondo tempo ci siamo abbassati, ma siamo felici dei tre punti e dobbiamo continuare così. Io e la squadra dobbiamo dare tutto per la Roma, io non avevo più energie. Ho fatto fino alla fine quello che potevo, abbiamo bisogno diqueste performance per vincere. L'Empoli è una squadra a cui mi piace segnare (ride, ndr). Siamo bravi nei calci piazzati, siamo molto forti nei corner, io devo farmi trovare al posto giusto. Oggi l'ho fatto e avrei potuto farne due o tre di testa, un altro giorno finirà dentro ma sono felice della vittoria".