Abraham: “Aver contribuito con due gol a vincere il derby mi fa felice”

L'uomo del derby, Tammy Abraham, quello che lo ha sbloccato subito e poi ha anche fatto la doppietta, parla ai microfoni di Dazn dopo Roma-Lazio.

ABRAHAM A DAZN

Partita perfetta, non volevi venire via dalla curva, racconta le tue emozioni. "Non ho parole. Poi vedere cosa significa per i giocatori e i tifosi questa gara. Nelle ultime settimane avevo sentito parlare del derby e aver contribuito con due gol mi fa felice. Non potevo chiedere di più".

Sembra che tu sia qui da molto tempo. "Devo dire grazie ai compagni e ai tifosi. Da quando sono arrivato mi hanno fatto sentire a casa. Voglio aiutare la squadra il più possibile, siamo uniti e crediamo in quello che facciamo. La Roma ha investito molto su di me e voglio ripagarla".

Quali sono i tuoi obiettivi?"Sono deluso per non aver fatto tripletta. Da lì non sbaglio. Abbiamo vinto comunque e ho fatto due gol a casa nostra. Sono contento".

Come va con l'italiano?"Tra un paio di mesi farò interviste in italiano. Per descrivere bene le emozioni parlo ancora in inglese".

ABRAHAM A ROMA TV+

“Oggi la squadra ha fatto tutto al meglio, questa è la nostra casa, questa è Roma. Abbiamo vinto una grande partita ed è giusto che ora festeggiamo con i nostri tifosi, i compagni, con la famiglia. Ho fatto un paio di gol, ma ne potevo fare anche un terzo”.