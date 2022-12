Abraham, annuncio social: il primo figlio è maschio

A Natale è arrivato l'annuncio della gravidanza, a capodanno quello del sesso del suo primo figlio. Sarà maschio il bambino che aspettano Tammy Abraham e la sua compagna Leah. La notizia arriva attraverso un post su instagram e al termine di una festa tra amici e familiari che aspettavano con ansia l'annuncio. Un gender reveal party. "Auguro a tutti un buon 2023, che sia fantastico e di successo" scrive l'inglese. Nuovo anno e nuova vita per l'attaccante giallorosso che sul campo ha voglia di riscatto per tornare ad essere un valore aggiunto per la Roma di Mourinho.