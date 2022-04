Abraham, alla Salernitana il primo gol: ora punta al record di Volk

A portata anche il primato di inglese con più gol in Serie A appartenente a Hitchens con 16 gol

Dal primo gol con la maglia giallorossa alla Salernitana sembra passata una vita. Ventidue gol dopo Abraham si è preso la Roma diventando un riferimento anche per i tifosi, che lo amano alla follia. Un amore ricambiato dall’inglese anche fuori dal campo di gioco e sui social: “Roma è casa mia. Amo i tifosi, quando indossi la loro maglia tu non rappresenti solo la squadra ma rappresenti tutta la città”. Ora, dopo aver superato due mostri sacri come Montella e Batistuta per gol segnati alla prima stagione, l’inglese ha messo nel mirino Volk , a una sola marcatura di distanza.

Sembrava uscito dall'Aspmyra Stadium con qualche problema fisico, ma contro la Salernitana ci sarà. E da titolare. Dopo essere rimasto a secco con Sampdoria e Bodo, Abraham vuole riprendere il ruolino di marcia in sospeso dalla doppietta nel derby. I dati fanno ben sperare. Tammy, infatti, non rimane all’asciutto da due gare consecutive in Serie A dallo scorso dicembre e se si considera che nelle quattro gare contro le neopromosse giocate fin qui ha siglato quattro reti, la partita contro la Salernitana – peggior difesa del campionato con 66 gol subiti – diventa un’occasione da non sprecare. Al suo fianco non avrà Zaniolo, pronto a entrare a gara in corso, ma il numero 9 ha ampiamente dimostrato di saper fare reparto anche da solo. Alle sue spalle Mkhitaryan e il jolly Felix, che potrebbe unirsi a lui in un attacco a due punte, gli daranno maggiore libertà. Inoltre, Abraham potrebbe diventare anche l’inglese con più gol nella massima serie italiana. Il primato appartiene attualmente a Hitchens con 16 gol. Tammy è a una sola lunghezza e oggi potrebbe scrivere la storia ancora una volta.