Abraham ai tifosi: “Ci vediamo giovedì”

Il bomber inglese omaggia i sostenitori sulle sue storie di Instagram

Dopo il termine della partita che la Roma ha pareggiato contro il Bologna per 0-0, Tammy Abraham ha voluto omaggiare i suoi tifosi, anche oggi in tantissimi allo stadio per sostenere i giallorossi. Sulle sue storie di Instagram, il bomber inglese ha ripreso la foto pubblicata dalla società con i fan e ha scritto: "Ci vediamo giovedì", un chiaro invito a continuare a sostenere la squadra che il 5 si giocherà l'accesso alla finale di Conference League nel ritorno delle semifinali contro il Leicester.