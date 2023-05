Abraham: “Abbiamo dimostrato di avere mentalità e grande carattere”

L'inglese: "Anche se ero frustrato per aver difeso la maggior parte del tempo, i compagni hanno continuato a incoraggiarmi per l'intera partita"

"Abbiamo difeso per 90 minuti. Quando incontri buone squadre a volte ci sono partite come queste. - ha detto Tammy Abraham ai canali ufficiali della UEFA in riferimento allo 0-0 di ieri contro il Bayer Leverkusen - Sono orgoglioso della mia squadra. Non avevo dubbi che saremmo venuti qui e avremmo cercato di ottenere un risultato. Non è stata una partita facile, bisogna dare i meriti anche al Bayer Leverkusen, ha giocato un bel calcio. Sono sicuro che diventeranno più forti".