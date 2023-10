Abodi sul nuovo sponsor della Roma: “Avrei fatto lo stesso”

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto durante Rom-E , il talk-evento alla Casa del Cinema di Roma sul tema della sostenibilità intitolato “Un percorso verso la sostenibilità”. Queste le sue parole sulla nuova partnership dei giallorossi: "Roma con uno sponsor saudita? Avrei fatto lo stesso ". Il club ha siglato un accordo con Riyadh Season che porterà nella casse giallorosse 25 milioni di euro in due anni. Ieri lo sponsor ha fatto il debutto sulle maglie della Roma nella sfida contro il Servette.

