Abodi punge la Roma: “Comprendo l’amarezza ma il calcio offre nuove opportunità”

La finale persa ai calci di rigore contro il Siviglia, non è scesa giù ai tifosi della Roma, soprattutto per la condotta di gara da parte dell'arbitro Taylor. La squadra giallorossa è stata la prima squadra italiana a dover abbandonare il sogno di alzare al cielo un trofeo europeo. Stasera toccherà alla Fiorentina in Conference League, e il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di SkySport, è ritornato sulla partita di Budapest: "Ci auguriamo che il risultato sia diverso da quello della Roma. Comprendo l’amarezza ma il calcio e lo sport offrono altre opportunità. Oggi abbiamo la Fiorentina e facciamo tutti il tifo per lei. Queste finali sono un traguardo importante e rappresentano anche eccellenza e qualità del nostro spesso bistrattato campionato”. Insomma, il riferimento non può che essere alla forte scia di polemiche che si sono accese subito dopo il triplice fischio di Taylor.