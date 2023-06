Abodi: “Le sconfitte fanno male ma non giustificano atteggiamenti inaccettabili”

Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, tramite il proprio account Twitter, ha lanciato un messaggio velato, senza fare nomi o riferimenti, ma molto chiaro circa la sua visione riguardo le polemiche nel calcio: "Diciamo sempre: lo sport educa soprattutto a perdere. Ci sono sconfitte che fanno male, che riteniamo ingiuste, nello sport come nella vita, ma questo non giustifica MAI atteggiamenti e linguaggi inaccettabili, soprattutto, da parte dei protagonisti, peraltro professionisti". Non è certo, ma è molto probabile che tali parole siano rivolte soprattutto a quanto successo nel post partita di Siviglia-Roma, con il lungo dibattito che ne è scaturito riguardo le decisioni arbitrali del direttore di gara, Anthony Taylor. Infatti, nei commenti, sono subito arrivati i messaggi da parte di alcuni tifosi romanisti che, colto il riferimento, hanno difeso Mourinho e squadra.