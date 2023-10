Abodi, il ministro canta ‘Grazie Roma’. Poi la frecciatina: “Nata prima la Lazio”

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi è stato protagonista di un divertente siparietto durante il programma 'Un giorno da pecora' in onda su Rai Radio 1. Il politico è tifoso laziale, ma ha cantato 'Grazie Roma' di Antonello Venditti dopo che l'anno scorso aveva intonato l'inno biancoceleste. Dopo ha poi aggiunto: "Rimango laziale. Per me questa è una canzone per Roma. Una città meravigliosa che ha bisogno di più cuore e anima e deve riscoprire i sentimenti che ha perso, ma comunque a Roma è arrivata prima la Lazio. Spero comunque che i giallorossi riescano a fare lo stadio se ci sono le condizioni. Ne abbiamo bisogno in tutta Italia".