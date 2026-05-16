Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, ha parlato della situazione relativa al derby e al caos calendario a causa della sovrapposizione con la finale degli Internazionali di Roma, a margine dell'evento di "Sport in famiglia" al Parco Centrale del lago dell'Eur. Ecco le sue parole.

"Bene che si sia trovato un accordo ma nella misura in cui non saremmo dovuti mai arrivare a questo punto. Queste cose sono facilmente prevedibili, ancora una volta dobbiamo dire, come in altre circostanze, che speriamo si sia fatto tesoro di questa pagina non propriamente luminosa".

Sulla presidenza FIGC: "Abbiamo i candidati, uno dei due sostituirà il presidente Gravina, ma il consiglio federale è sempre lo stesso. Ne prendo atto, non esprimo giudizi e ogni componente decide. Vorrei capire se le colpe fossero tutte di Gravina o se il consiglio federale ha una qualche responsabilità. Perché non credo che, per quanto le leadership sia importante, è il consiglio federale che prende le decisioni, così come è un'assemblea federale che prende ulteriori decisioni. Mi auguro che non cambiando le persone cambi il risultato finale". Per la presidenza della Figc sarà una corsa a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete: "I programmi sono tutti buoni, la differenza la fa la loro attuazione. Questi programmi viaggiano da quasi 20 anni, non c'è nessuna novità, l'unica è che si riescano a fare le cose. E per farle ci vogliono le volontà".