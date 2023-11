Abel Xavier (ex Roma): “Mourinho ha vinto ovunque. Renato Sanches è un caso strano”

Che cosa succede alla Roma e ai suoi connazionali José Mourinho e Tiago Pinto? "Ho avuto la fortuna di aver incontrato Mourinho come allenatore quando ero giovane, è stato parte di una squadra tecnica molto forte e ho capito subito che davanti avevo una persona diversa, molto pragmatica e concentrata sul lavoro. Da allenatore ha avuto una carriera che per chiunque alleni è d'esempio, per la sua personalità e per il suo modo di vedere il calcio. Ha vinto in tutti i contesti: in quello di formazione al Porto, poi ha fatto il salto in squadre che vogliono e devono vincere sempre. Lui ama questi progetti così, non solo sul piano organizzativo ma anche emotivo e decisionale. Crea un piano speciale, tra allenatore e giocatore, al di là dei risultati. E' vero che ora si sente solo, è un allenatore e in quanto tale è il prezzo da pagare. Oggi nel calcio devi vincere a tutti costi, ma bisogna maturare: prima di vincere si deve trovare un'idea comune di come si deve vincere, si deve creare una struttura competitiva a tutti i livelli, non solo a livello di gioco ma anche sul profilo decisionale e organizzativo. Le squadre che hanno spesso tanti soldi, pur non vincendo tanto all'inizio, hanno sempre creduto nel progetto e nei soggetti: vedi il Manchester City. Hanno costruito qualcosa che poi ha dato i suoi frutti, oggi è una squadra che esprime un calcio esemplare con un allenatore esemplare che non si ferma mai sulle proprie idee di gioco. Sono stato un giocatore internazionale e ho capito da tanti tecnici come bisogna comportarsi. Come allenatore devi capire che tipo di gioco e identità devi portare alla squadra, la pressione del cercare la vittoria non sempre fa maturare le idee di un tecnico. Mourinho sa come creare una Roma vincente: la Roma ha già vinto con lui la Conference League, poi si doveva confermare in campionato ma questa competitività alla Roma manca. Non è facile vincere la Serie A: il Napoli ha fatto una cosa incredibile l'anno scorso, dopo anni di dominio Juve, l'Inter ha costruito una rosa fortissima e ora ha continuità e consistenza e si può vincere solo così".