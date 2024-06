Abbonamenti Roma, termina la fase rinnovi: staccate quasi 32mila tessere

Continua a salire il numero di tifosi della Roma che si sono assicurati il proprio seggiolino allo stadio anche per la prossima stagione. Oggi si è conclusa la fase dedicata ai rinnovi con conferma del posto. Al termine di questa il numero degli abbonati ha raggiunto quota 31.567. Dalle ore 16 è partita una nuova fase della campagna, quella dedicata ai nuovi abbonati sui posti disponibili, ad eccezione per i settori Curva Sud, Curva Sud Laterale e Distinti Sud che continueranno a essere in prelazione per gli abbonati 2023-2024 che non hanno ancora rinnovato.