Abbonamenti Roma, al via la fase due: 2000 persone in coda. Già 37mila tessere

Non si ferma la passione dei tifosi giallorossi: a pochi minuti dall'inizio della seconda fase di vendita - iniziata alle 10 del 27 giugno - la fila conta già più di 2000 persone e terminerà alle ore 12. Un'ora di attesa per cercare di assicurarsi gli ultimi posti disponibili all'Olimpico. Si parte da una base di oltre 37mila abbonati, che hanno confermato il proprio amore per i colori giallorossi nel corso della fase 1. Numeri davvero da record: si punta nuovamente alle 40mila tessere, picco raggiunto con José Mourinho lo scorso anno.