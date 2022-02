A Trigoria striscione per Mourinho: “Hai le chiavi di questa città” – FOTO

Dopo il pareggio col Verona nuovo messaggio d'appoggio da parte di alcuni tifosi verso l'allenatore portoghese

I tifosi della Roma restano accanto a José Mourinho. Nonostante il primo tempo con i fischi e un pareggio che comunque non soddisfa nessuno, il popolo giallorosso continua a sostenere il proprio allenatore. Dopo il match contro la squadra di Tudor, a Trigoria è comparso uno striscione: "La nostra fede, la tua mentalità:hai le chiavi di questa città". Un messaggio non firmato dai gruppi della Sud, ma che testimonia una volta di più il sentimento prevalente nella piazza romanista, ovvero l'appoggio incondizionato allo Special One. Che continua a godere di grande credito, esaltando l'Olimpico con le proteste pleateali nei confronti delle direzioni arbitrali.