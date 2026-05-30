È passata meno di una settimana dalla splendida notte in cui la Roma ha raggiunto il traguardo Champions e l'euforia non si è ancora, giustamente, esaurita. L'assenza nella grande competizione per 7 anni ha portato a grandi festeggiamenti nella piazza giallorossa e anche vicino a Trigoria è stato lasciato un messaggio più che significativo. "Bentornati nell'Europa che conta!", recita una scritta posta su un muretto vicino al centro sportivo giallorosso e firmata ASR. Un plauso che i tifosi hanno voluto lasciare direttamente ai calciatori, protagonisti di un'impresa che ad un certo punto del campionato sembrava impossibile. Gli uomini di Gasp sono già partiti per le meritate vacanze, ma al loro ritorno potranno trovare un ringraziamento sentito dai propri sostenitori.