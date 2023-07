A Trigoria partitella a senso unico, la squadra di Mancini vince 6-0: “Incredibile”

La prima settimana di ritiro si avvia al termine per la Roma. Le gambe restano ancora un po' imballate, ma la competitività dei calciatori non accenna mai a diminuire. Così quando le partitelle in famiglia producono risultati roboanti non si perde occasione per sottolinearlo sui social. Proprio come ha fatto Gianluca Mancini, che su Instagram ha postato lo scatto della squadra vittoriosa addirittura per 6-0. "Incredibile", scrive il difensore giallorosso esultando insieme a Llorente, Aouar, El Shaarawy, Solbakken e Karsdorp. Un risultato che ha effettivamente del clamoroso se, andando per esclusione, si pensa a come invece era composta la squadra sconfitta: Dybala, Matic, Belotti, Smalling, Zalewski e Pagano.