A Torino decidono Abraham e Pellegrini (0-3): la Roma conquista l’Europa League

Ottima prestazione dei giallorossi che agganciano la Lazio in classifica e adesso possono pensare alla finale di Conference League

Daniele Aloisi

La Roma torna a vincere dopo oltre un mese e stacca il pass per l'Europa League. Mourinho pensa a Tirana e lascia a riposo diversi titolari. Fuori Smalling, Zaniolo, Karsdorp e Cristante. Lo Special One non rinuncia ad Abraham e l'ex Chelsea non delude le aspettative. In dieci minuti porta sullo 0-2 la Roma superando Hitchens e diventando il calciatore inglese a realizzare più gol in una stagione di Serie A. Nel secondo tempo poche emozioni fino all'entrata in campo di Zaniolo che conquista il penalty al 78'. Questa volta va sul dischetto capitan Pellegrini che porta la Roma sullo 0-3. I giallorossi sono momentaneamente quinti in attesa di Lazio-Verona.

Roma nel segno di Abraham nel primo tempo: doppietta e sorpasso a Hitchens

Ultima giornata di campionato per la Roma. Mourinho lascia in panchina Smalling e Zaniolo, al loro posto Kumbulla e Shomurodov. Secondo da titolare per Spinazzola, riposado Karsdorp e Cristante in vista della finale di Conference League. Dopo 6 minuti arriva la prima occasione per i giallorossi. Cross tagliato di Pellegrini al centro per l'uzbeko che viene anticipato sul più bello da Lukic. Dopo due minuti un'altra grande chiusura ma questa volta di Ibanez che impedisce a Belotti di colpire a rete. Al 18' sfiora il vantaggio la Roma, calcio d'angolo perfetto del numero 7 per Kumbulla che gira bene di testa ma Berisha compie un miracolo e tiene il risultato sullo 0-0. Si scalda la gara al 20', due ammonizioni nel giro di pochi minuti: la prima per Ibanez e poi per Ansaldi. Tre minuti più tardi ci prova Zalewski, grande azione personale dell'esterno polacco che lascia sul posto il suo avversario e mette il pallone in mezzo. Bravo Pobega nell'intervento in area piccola ad anticipare Pellegrini.

Si fa vivo il Torino al 26', Brekalo lasciato troppo solo prova il tiro con il destro ma non riesce a dare forza e blocca facilmente Rui Patricio. Al 30' passano in vantaggio i giallorossi con Tammy Abraham che si gira in maniera splendida. Lascia a sedere Zima e con il destro batte l'estremo difensore granata. Sedicesimo gol stagionale per l'ex Chelsea che raggiunge Hitchens come miglior marcatore inglese in una singola stagione di Serie A. Passano 10 minuti il numero 9 mette la freccia per il sorpasso. Calcio di rigore conquistato e realizzato dal centravanti della Roma che arriva a quota 17 gol in campionato. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione, i giallorossi sono avanti 0-2.

Pellegrini cala il tris e la Roma vola in Europa League

Juric nel secondo tempo prova a dare una scossa ai suoi. Triplo cambio: entrano Seck, Buongiorno e Pjaca ed escono Rodriguez, Brekalo e Ansaldi. Al 50' Pobega va vicino ad accorciare le distanze con un tiro di destro in diagonale ma è stato bravissimo Rui Patricio a respingere. Altra occasione per i granata con Belotti che di testa non inquadra la porta. Mourinho decide di far entrare forze fresche al 58': entrano Karsdorp e Cristante ed escono Zalewski e Oliveira. Qualche minuto più tardi sfiora il terzo gol la Roma con Veretout ma è bravo il portiere del Toro a mandare il pallone in corner.

Esce Belotti al 68', applausi di tutto lo stadio per il capitano del 'Toro' che ancora non ha rinnovato il contratto e potrebbe cambiare squadra in estate. Spazio per Zaniolo nel finale di gara che sostituisce uno stanchissimo Shomurodov. Il numero 22 si rende subito protagonista conquistando il calcio di rigore che Pellegrini trasforma siglando il tris. Cerca gloria anche El Shaarawy che è alla ricerca del 50esimo gol in maglia giallorossa ma si fa ipnotizzare da Berisha. Finisce la gara dopo due minuti di recupero, la Roma conquista l'Europa League e adesso l'appuntamento è alla finale di Conference League in programma mercoledì 25.