‘A Scuola di Tifo’, Zappacosta in visita al Liceo Scientifico ‘Francesco d’Assisi’ – FOTO

Continua l’iniziativa nata dalla fondazione Roma Cares e promossa dal club giallorosso. Giovedì mattina nuovo appuntamento con ‘A Scuola di Tifo’, che ha visto protagonista Davide Zappacosta. Il terzino arrivato in estate dal Chelsea, attualmente ai box per infortunio, ha fatto visita ai ragazzi del Liceo Scientifico Francesco D’Assisi di via Durante. Come si legge sul sito ufficiale della Roma, il classe ’92 ha consegnato palloni e altro materiale sportivo per la scuola, come previsto per tutti gli istituti partecipanti all’iniziativa, in collaborazione con Geco Animation. All’incontro hanno preso parte gli studenti del 1° e del 2° anno.