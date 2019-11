“A scuola di tifo”, Veretout e Diawara in visita all’Istituto Comprensivo Manzoni – FOTO

A due giorni dalla sfida decisiva in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir la Roma non dimentica gli impegni nel sociale. Continua, infatti, l’iniziativa “A scuola di tifo”. Questa volta i protagonisti sono stati Jordan Veretout e Amadou Diawara che, come reso noto sul profilo Twitter ufficiale della Roma, si sono resi disponibili per incontrare i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Manzoni. Lo scopo è sempre lo stesso: educare i tifosi del domani al rispetto reciproco e alla tolleranza, allo sport come veicolo di relazioni sociali e al tifo come momento di sana aggregazione’.