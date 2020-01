“A Scuola di tifo”, Mkhitaryan: “Spero di tornare in gruppo dopo il Sassuolo”. Pau Lopez: “Servono punti”

Continuano gli appuntamenti che vedono la Roma impegnata nel sociale e in particolare nell’iniziativa “A scuola di tifo”. Protagonisti del giorno Mkhitaryan e Pau Lopez che hanno rilasciato anche alcune battute alla tv del club. L’armeno parla del suo rientro in campo: “Spero di tornare in gruppo la prossima settimana dopo il Sassuolo, voglio segnare e fornire assist. Purtroppo gli infortuni capitano e spero di essere a disposizione per la seconda parte della stagione”.

Discorso diverso per il portiere spagnolo: “Sempre bello condividere questi eventi con i bambini. Sassuolo? Sarà una partita importante per noi, vogliamo vincere e bisogna restare concentrati, pensiamo partita dopo partita, stiamo giocando meglio e stiamo facendo un lavoro incredibile, è il momento più importante della stagione, ci servono i tre punti per rimanere in alto”.