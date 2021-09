A Scuola di Tifo, Kumbulla: “Vincere e giocare lealmente è più bello”

Il difensore albanese protagonista dell'iniziativa di Roma Cares

Nuova giornata dedicata all'iniziativa di Roma Cares 'A Scuola di Tifo', dedicata a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso nel 2020 a Colleferro. Il protagonista giallorosso di oggi è stato Marash Kumbulla, che ha incontrato venti ragazzi della classe III A dell'I.C. Karol Wojtyla per parlare con loro di fair play, rispetto delle regole e di sana alimentazione. "Il fair play è fondamentale in ogni ambito della vita. Essere corretti e rispettarsi tutti i giorni e nello sport è importantissimo, aiuta a migliorarsi - le parole del difensore albanese riportate dal sito ufficiale giallorosso -. Non c’è niente di più bello che giocare e vincere lealmente contro i propri avversari, senza mai mancarsi di rispetto. Il compito di noi calciatori è quello di dare il buon esempio, soprattutto a quei ragazzi che si identificano in noi e che potrebbero emulare i nostri cattivi comportamenti sul campo".