“A scuola di tifo”, Kumbulla: “Siamo una squadra unita che si aiuta e rispetta”

Le parole del difensore: "Sin dal primo momento ho sentito il calore e l’affetto dei miei compagni, che mi hanno subito fatto sentire a casa"

Il protagonista di questo appuntamento con 'A scuola di tifo' - il progetto portato avanti dalla Roma in onore di Willy Monteiro per sensibilizzare i piccoli tifosi su tematiche socialmente importanti - è stato Marash Kumbulla. Durante l'incontro avvenuto telematicamente con l'Istituto Comprensivo Via del Calice, sono stati trattati argomenti importanti tra cui l'integrazione e l'inclusione. "Io ho avuto la fortuna di trovare qui a Roma una squadra molto unita. Sin dal primo momento ho sentito il calore e l’affetto dei miei compagni, che mi hanno subito fatto sentire a casa. Siamo tutti molto vicini e soprattutto cerchiamo sempre di essere onesti tra di noi" ha detto il centrale albanese che ha concluso: "Se c’è un momento di difficoltà per la squadra cerchiamo di aiutarci e rispettarci a vicenda, e lo stesso vale anche per i nostri avversari, cui portiamo rispetto nonostante le rivalità”.