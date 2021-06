A Scuola di Tifo, Ciccotti: “Io fortunata, non mi sono mai sentita discriminata”

La centrocampista della Roma femminile sul tema della parità di genere: "Io sono state fortunata, ma molte donne lottano per questo"

Claudia Ciccotti è la protagonista del nuovo appuntamento con 'A Scuola di Tifo', il progetto di Roma Cares dedicato a Willy Monteiro Duarte che punta a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche sociali d'attualità. Gli incontri in questi mesi si stanno svolgendo in modalità telematica e stavolta è toccato a 20 alunni di seconda media dell’I.C. Viale Vega. La centrocampista della Roma femminile ha affrontato l'argomento della parità di genere: “Io personalmente sono stata fortunata, non mi sono mai sentita discriminata in quanto donna che gioca a calcio - ha detto Ciccotti nelle parole riportate dal sito ufficiale del club -. Mi sono sempre circondata di persone che mi hanno sostenuto e non mi hanno ostacolato nel raggiungimento dei miei obiettivi. Ma non per tutte è così. Molte donne ancora oggi si trovano a lottare per conquistare i propri sogni o per fare semplicemente uno sport che per molti è considerato solo maschile. Sono tante le persone che ancora oggi ci chiedono se il calcio femminile sia uguale a quello maschile, perché in tanti non conoscono il nostro mondo, anche se finalmente le cose si stanno muovendo nella direzione giusta”.