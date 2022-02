A Sanremo ecco Michela, la tifosa che sa a memoria la lettera d’addio di Totti

La ragazza, non vedente, tre anni fa fu ospitata dalla Roma in una trasferta a Torino. E ieri era sul palco dell’Ariston con Maria Chiara Giannetta

Durante la serata del venerdì del Festival di Sanremo, che ha incollato davanti al video oltre 16 milioni di spettatori con una media del 60% di share, la co conduttrice Maria Chiara Giannetta ha ospitato sul palco alcune persone non vedenti che l’hanno aiutata nella preparazione di “Blanca”, serie di Rai Uno. Tra loro anche Michela, una grande tifosa della Roma che tre anni fa vinse un concorso e partecipò ad una trasferta della squadra a Torino. Ieri sera, a Sanremo, ha ringraziato l’attrice e la Rai per lo spazio dato alle persone non vedenti, mentre a Torino non solo fu protagonista con tutti i giocatori e Di Francesco, ma dimostrò di sapere a memoria tutta - davvero tutta - la lettera di addio al calcio di Totti. E lui la incalzò con una battuta: “Ma che l’hai scritta te?”. Michela si emozionò e abbracciò - all’epoca si poteva, sembra passata una vita - lo storico capitano giallorosso. Non aveva la tuta, ma la divisa da dirigente, eppure per Michela l’emozione fu comunque enorme. Forse addirittura maggiore di quella di venerdì all’Ariston.