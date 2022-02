Roma-Genoa, ecco l’iniziativa del club per la Locanda dei Girasoli

L'iniziativa dà lavoro a persone con sindrome di Down. Oltre alla nota della società, sono arrivati i ringraziamenti dai ragazzi, abbracciati dalla mascotte Romolo

Comunicata ufficialmente dal sito ufficiale della AS Roma una nuova iniziativa a partire dalla partita di sabato alle ore 15. Come si legge dal comunicato si tratta di "Un'iniziativa per promuovere l'inclusione: in occasione di Roma-Genoa presteranno servizio ai tavoli delle quattro aree ospitalità dell'Olimpico anche le ragazze e i ragazzi della Locanda dei Girasoli". La Locanda dei Girasoli è una realtà inclusiva romana molto amata, perché dà lavoro a persone con sindrome di Down. Recentemente, complice anche la crisi determinata dalla pandemia di Covid-19, la Locanda è stata costretta a chiudere e i suoi dipendenti hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione. Dopo aver collaborato con loro in più di un'occasione, nel suo ruolo di piattaforma sociale attenta alle categorie più fragili della cittadinanza romana, il Club ha quindi deciso di manifestare tutto il proprio sostegno alla Locanda dei Girasoli: a partire da Roma-Genoa, e per le prossime quattro gare casalinghe, otto ragazzi della Locanda saranno quindi coinvolti nelle attività del catering delle aree ospitalità dello Stadio Olimpico. Non si è fatta attendere la risposta de La Locanda dei Girasoli, che su Instagram ha pubblicato un post con scritto: "Grazie di cuore alla officialasroma per la bellissima sorpresa. I nostri ragazzi sono stati felicissimi di festeggiare con Romolo e tutti voi".