A partire da Roma-Atalanta tornerà la capienza al 75%

Con la gara con il Verona restarà il 50% della capienza

Da Roma-Atalanta tornerà la capienza al 75% (5 marzo ore 18). Gli abbonati in curva sud potranno tornare al proprio posto senza ulteriori spostamenti. Non ci saranno cambiamenti per la gara di oggi. Ecco il comunicato della società: "In armonia con la decisione del Governo di riportare al 75% la capienza degli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l'AS Roma informa di volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo. Con l'obiettivo di garantire l'afflusso regolare dei propri tifosi all'Olimpico, il Club ha deciso quindi di gestire l'imminente gara interna con il Verona ancora con la capienza al 50%. A partire da Roma-Atalanta, in calendario il 5 marzo, con il ritorno al 75% tutti gli abbonati torneranno quindi regolarmente al loro posto".