A Palazzo Brancaccio la mostra “La storia della Roma attraverso le maglie”

"Dalla pre-fondazione ad oggi", a Palazzo Brancaccio ci sarà la mostra delle maglie della Roma organizzata dall'Unione Tifosi Romanisti

L' inaugurazione della mostra avverrà alla presenza della dirigenza della AS Roma, esi terrà il 27/11 alle ore 16. L' ingresso è in via Merulana 248 e saranno rispettate tutte le norme anti-Covid.