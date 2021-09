A Malta si tifa Roma. C’è il primo Club ad esser stato fondato all’estero

E' stato fondato il primo febbraio del 1973

Con la nuova stagione è partita anche l'attività dei Roma Club in città, in Italia e nel mondo, sempre attivi nel seguire la squadra all'Olimpico e in trasferta. Tra questi c'è il Roma Club Malta che è il primo club romanista ad esser stato fondato fuori dai confini italiani (fondato il primo febbraio del 1973). In quel periodo la Roma era a secco di vittorie in campionato da quasi due mesi e reduce dall'invasione di campo del 17 dicembre 1972 che aveva gettato nella tempesta la società. E dunque non era facile organizzare e incrementare il tifo Romanista a Malta. Nell'aprile del 1973 il club è stato accettato ufficialmente dal Centro Coordinamento dei Roma Club (AIRC), ma da 5 anni fa parte dell'UTR (Unione Tifosi Romanisti). Sono ben 268 i soci iscritti nel club. Per i tifosi romanisti che volessero far visita in occasione di una vacanza nell'isola, la sede si trova presso Vjal l-Oleandri...Santa Lucia (Malta), dove il presidente Ray Saint li accoglierà con affetto e passione giallorossa.