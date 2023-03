A Fiumicino scongiurati scontri tra gli ultras di Roma, Lazio e Eintracht

Questa mattina a Fiumicino sono stati scongiurati scontri tra gli ultras di Roma, Lazio e Eintracht Francoforte. Come riportato dall'agenzia Ansa, circa 150 tifosi tedeschi dopo i disordini avvenuti ieri a Napoli, hanno raggiunto l'aeroporto della Capitale per fare ritorno in Germania. La partenza era prevista dallo stesso scalo utilizzato dalle tifoserie di Roma e Lazio per raggiungere rispettivamente la Spagna e l'Olanda visti gli impegni di questa sera in Europa e Conference League. La Questura di Roma, insieme a personale della Polizia di Frontiera di Fiumicino, aveva previsto specifici servizi di vigilanza scongiurando di fatto che i vari gruppi di ultrà entrassero in contatto.