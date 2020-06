Il 14 giugno 1942 la Roma diventava campione d’Italia per la prima volta nella sua storia

Settantotto anni fa la Roma si laureava campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Il 14 giugno 1942 la formazione di Alfred Schaffer batteva 2-0 il Modena con i gol di Cappellini e Borsetti, alla 30° e ultima giornata di un campionato equilibrato fino alle battute finali. Un torneo strano, disputato nel pieno della Seconda guerra mondiale che ne posticipò l’inizio addirittura al 26 ottobre.

I giallorossi, reduci da uno scialbo undicesimo posto e dalla fresca eliminazione in Coppa Italia per mano del Novara, non erano certo i favoriti. Tutti pronosticavano una riedizione del duello tra Bologna e Ambrosiana-Inter che aveva caratterizzato il campionato precedente, vinto dai rossoblù. Ma con il ciclo di vittorie dei campioni in carica ormai giunto al termine e il rinnovamento della rosa nerazzurra che non diede i frutti sperati, furono le outsider Roma, Torino e Venezia a lottare per lo Scudetto. In particolare, capitolini e granata si alternarono al comando della classifica per tutto il girone di ritorno, arrivando a pari punti a quattro turni dal termine del torneo.

La Roma conquistò definitivamente la prima posizione alla 28° giornata, schiantando clamorosamente l’Inter per 6-0 e approfittando della sconfitta del Toro contro il Venezia, terzo e distante appena due lunghezze dalla vetta. Seppur con il fiato delle avversarie sul collo, Amadei e compagni non fallirono gli ultimi due impegni stagionali, superando Livorno e Modena e aggiudicandosi la vittoria finale.

A causa della guerra, i giocatori furono premiati solamente con un portachiavi, mentre al massaggiatore fu consegnato un orologio. La coppa dello Scudetto venne consegnata a settembre al capitano Masetti. Successivamente il trofeo scomparirà dalla bacheca societaria, venendo smarrito a seguito di un cambio di sede, prima di essere casualmente ritrovato da un tifoso negli anni Settanta in casa di uno straccivendolo che ne ignorava la provenienza. Storie di un’altra epoca.

La rosa della Roma campione d’Italia 1941-42

Portieri: Masetti (29 presenze), Risorti (1), Ippoliti (0)

Difensori: Brunella (30), Andreoli (20), Acerbi (9), Nobile (1)

Centrocampisti: Coscia (30), Donati (29), Mornese (29), Bonomi (24), Krieziu (23), Cappellini (18), Di Pasquale (8), Jacobini (7), De Grassi (1)

Attaccanti: Amadei (30), Pantò (30), Borsetti (8), Benedetti (3)

Formazione tipo: Masetti, Brunella, Andreoli, Mornese, Donati, Cappellini, Bonomi, Coscia, Pantò, Krieziu, Amadei. Allenatore: Schaffer.