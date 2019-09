Magic Campionato, i voti della terza giornata: 74 punti per la redazione

La terza giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. Durante le prime 5 giornate sarà in corso il torneo d’apertura e la squadra della redazione di ForzaRoma.info in questo weekend ha totalizzato 74 punti. Una buona valutazione, nonostante lo 0,5 in meno rispetto alle prime due giornate, che permette di mantenere la terza posizione nella classifica Gazzanet, guidata al momento da VIOLANEWS (229 punti totali).

In questa giornata, la redazione ha dovuto fare i conti con l’infortunio nei primi minuti di gioco di Douglas Costa che, non prendendo alcuna valutazione, ha favorito l’ingresso di un Obiang (4,5) vittima dell’impressionate ritmo gara della Roma. Prestazioni negative anche nel reparto arretrato, dove non basta il clean sheet di Handanovic (7,5) ad evitare una bassa valutazione dei tre difensori: Tomiyasu (5,5), Pellegrini (5) e Lykogiannis (5,5). A centrocampo invece, alle difficoltà di Candreva e Schone (entrambi 5,5) rispondono Klusevski (7) e, soprattutto, il man of the match nella sfida contro la Lazio, Kurtic (11). In attacco, oltre ai problemi alla schiena per Lukaku che portano un 5 in pagella, prestazione superlativa di Dzeko che fa registare il voto più alto della rosa (12).

ForzaRoma: Handanovic(7,5) – Tomiyasu(5,5), Lykogiannis(5,5), Pellegrini (5), – Schone(5,5), Kurtic(11), Candreva(5.5), Kulusevski(7) – Obiang(4,5) – Lukaku(5), Dzeko(12).

Queste le scelte della redazione. Ora tocca a voi.

