Magic Campionato, i voti della sesta giornata: 78 punti per la redazione

La sesta giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. Con la chiusura del torneo di apertura (valevole fino alla quinta giornata) che ha visto la redazione di ForzaRoma.info arrivare penultimi, si riapre la classifica generale. In questo turno abbiamo totalizzato 78 punti: un buon voto dopo il 59 relativo agli incontri infrasettimanali. La valutazione ci spinge al secondo posto nella classifica GazzaNet.

Giornata ricca di spunti per la redazione, che si gode un Kuluveski(12,5) irrsistibile nella vittoria contro il Torino. Il classe 2000 si è messo in mostra realizzando il gol del momentano 1-0 su assist di Gervinho, guadagnandosi successivamente il rigore fallito dallo stesso ivoriano. Nota positiva anche in avanti, dove Dzeko raggiunge l’11 in pagella con la rete decisiva nella trasferta giallorossa a Via del Mare contro il Lecce. In difesa, riscopriamo Nkoulou(6,5) dopo esser stato escluso nelle prime 5 giornate da Mazzarri.

ForzaRoma: Handanovic(5) – Tomiyasu(5,5), Nkoulou(6,5), Pellegrini(6), Pajac(6) – Schone(6), Obiang(6), Candreva(6,5), Kulusevski(12,5) – Lukaku(6), Dzeko(11).

Queste le scelte della redazione. Ora tocca a voi.