Magic Campionato, i voti della quarta giornata: 70,5 punti per la redazione

La quarta giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. Durante le prime 5 giornate sarà in corso il torneo d’apertura e la squadra della redazione di ForzaRoma.info in questo weekend ha totalizzato 70,5 punti. La valutazione più bassa da inizio campionato dopo aver mantenuto la media del 74 nelle prime tre giornate. Un punteggio questo, che fa scivolare la redazione al quinto posto nella classifica GazzaNet (293,5 punti totali).

In questa giornata la redazione ha dovuto fare i conti con basse valutazioni a centrocampo, con il 5,5 di Schone e Kulusevski, e il 4,5 di un Kurtic ampiamente insufficiente nel match contro il Sassuolo. L’unica nota positiva riguarda l’inserimento di Obiang (7), che ha occupato la casella lasciata libera dal mancato impiego di Lazaro e dallo scarso minutaggio di Candreva. In difesa, partita complicata per Tomiyasu contro la Roma, che gli è valso il 4,5 in pagella. Ancora fuori per scelta tecnica Nkoulou del Torino. Un sorriso però, ce lo regala il reparto offensivo, con i colpi di testa di Dzeko (9,5), all’ultimo respiro contro il Bologna, e quello di Lukaku (10) al suo esordio nel derby di Milano. Solo panchina per Pinamonti, con Andreazzoli che punta su un Favilli in difficoltà(4,5).

ForzaRoma: Handanovic(7,5) – Tomiyasu(5,5), Pajac(6,5), Pellegrini (5), – Schone(5,5), Kurtic(4,5), Obiang(7), Kulusevski(5,5) – Favilli(4,5), Lukaku(10), Dzeko(9,5).

Queste le scelte della redazione. Ora tocca a voi.

