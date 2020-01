Magic Campionato, i voti della giornata ventuno: 72 punti per la redazione

La ventunesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 72 punti: una buona valutazione che supera il 62,5ottenuto in precedenza. Forza Roma rimane ultima nella classifica GazzaNet (1135,5 punti).

In questa giornata, Handanovic (5.5) viene punito dalla deviazione di Bastoni sul destro di Naingollan, che vale l’1-1 a San Siro tra Inter e Cagliari. In difesa, Tomiyasu (6) offre una buona prestazione, mentre restano insufficienti Pellegrini (5,5) e Nkoulou (5,5). A centrocampo, torna al gol Dejan Kulusevski (10,5). Lo svedese ringrazia l’errore di Musso e realizza il gol del 2-0 per il suo Parma. Nei gialloblù, bene anche Kurtic (6) così come il genoano Schone (6). In un ottimo momento di forma anche Obiang (6,5) con il Sassuolo, mentre Douglas Costa (5,5) non incide al San Paolo contro la Juventus. In attacco, a segno Dzeko (9,5) nel derby della capitale. Il centravanti bosniaco sfrutta l’errore in uscita di Strakosha firmando il momentaneo 1-0. Insufficiente Lukaku (5,5) nonostante uno splendido coast to coast che poteva valere la vittoria per i nerazzurri.

ForzaRoma: Handanovic (5,5); Tomiyasu (6), Nkoulou (5,5), Pellegrini (5,5); Kulusevski (10,5), Kurtic (6), Schone (6), Obiang (6,5); Douglas Costa (5,5); Dzeko (9,5), Lukaku(5,5).