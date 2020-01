Magic Campionato, i voti della giornata venti: 62,5 punti per la redazione

La ventesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 62,5 punti: una buona valutazione inferiore rispetto al 70 ottenuto in precedenza. Forza Roma rimane ultima nella classifica GazzaNet (1063,5 punti).

In questa giornata, troviamo un Handanovic da 5 in pagella contro il Lecce dopo la rete di Mancosu. Nel reparto difensivo deludono Tomiyasu (5), Mbaye (4,5) e Pellegrini (5), mentre Nkoulou si conferma sulla sufficienza nonostante la rimonta subita dal Sassuolo. A centrocampo, Kulusevski (6) affronta il suo futuro all’Allianz Stadium, con Obiang che si riscatta ottenendo un buon 6,5. Male Kurtic (5), acquistato dal Parma, e Candreva (4,5). L’esterno nerazzurro non riesce ad incidere risultando troppo impreciso. In avanti si sblocca finalmente Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco mette la firma sul 3-1 finale ai danni del Genoa. Sottotono Lukaku (5), chiuso nella morsa salentina per tutta la gara.

ForzaRoma: Handanovic (5); Tomiyasu (5), Nkoulou (6), Mbaye (4,5), Pellegrini (5,5); Kulusevski (6), Kurtic (5), Candreva (4,5), Obiang (6,5); Dzeko (9,5), Lukaku(5).