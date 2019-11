Magic Campionato, i voti della giornata undici: 68,5 punti per la redazione

L’undicesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 69 punti: un voto di 0,5 più alto rispetto all’ultima apparizione. La valutazione ci fa scalare al quinto posto (432,5 punti) nella classifica GazzaNet.

In qusta giornata, sono basse le valutazioni del reparto difensivo. Handanovic (5) paga il gol subito da Soriano, complice la deviazione di De Vrij che inganna il numero uno sloveno. Sempre nella sfida del Dall’Ara troviamo il 5 di Mbaye, dovuto alla leggerezza in marcatura in occasione del momentaneo pareggio nerazzurro. Sfortunato invece Cetin (4) chiamato a sostituire lo squalificato N’Koulou. Il centrale turco gioca un’ottima gara contro il Napoli, salvo l’espulsione finale che va a penalizzare il voto in pagella. Completa la linea a tre di difesa Lykogiannis (6), protagonista in positivo nel successo del Cagliari con l’Atalanta. A centrocampo, ancora sufficiente Kulusevski (6) a Firenze, mentre steccano Kurtic (5,5) e Schone (5,5). Importante invece l’impatto dal primo minuto di Lazaro (7), preferito a Candreva sull’out di destra. In avanti, la doppietta di Lukaku (14) regala punti pesanti alla redazione, con Dzeko che tocca nuovamente quota 7 nonostante la mancanza in zona gol. Pessima la prova di Pinamonti (4), sterile contro la difesa dell’Udinese.

ForzaRoma: Handanovic (5) – Mbaye (5), Cetin (4), Lykogiannis (6) – Schone (5,5), Kurtic (5,5), Kulusevski (6), Lazaro (7)- Pinamonti (4), Dzeko (7), Lukaku(14).

Queste le scelte della redazione. Ora tocca a voi.