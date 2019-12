Magic Campionato, i voti della giornata sedici: 67 punti per la redazione

La sedicesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 67 punti: una valutazione nella media che ci mantiene all’ultimo posto (775,5) nella classifica GazzaNet.

In questa giornata paghiamo il fattore uomo in meno per via del mancato utilizzo di Candreva e Lazaro in Inter-Fiorentina. Proprio nella sfida del Franchi, il portiere Handanovic (6) trova un’altra prestazione autorevole nonostante il gol subito nel finale. In difesa, partita a due facce per Nkoulou (5) che, dopo un ottimo primo tempo, subisce la rimonta dell’Hellas Verona commettendo più di qualche errore. Positivissima invece, la prestazione di Tomiyasu (7,5) contro l’Atalanta. Il giapponese ha il merito di regalare l’assist vincente per l’incornata di Poli. Qualche difficoltà per Cetin (5,5) allo Stadio Olimpico mentre Lykogiannis pesca la sufficienza (6). A centrocampo, con le assenze di Kurtic e Douglas Costa, spazio al deludente Schone (4,5). Brilla, ancora una volta, il talento di Kulusevski (12). Lo svedese trafigge Meret dopo appena 4 minuti, riuscendo poi a servire Gervinho per il 2-1 definitivo con il Napoli. In avanti, impatto positivo per Dzeko (7). Deludono Lukaku (5) e Pinamonti (5,5).

ForzaRoma: Handanovic (6); Tomiyasu (7,5), Nkoulou (5), Lykogiannis (6), Cetin (5,5); Kulusevski (12), Schone (4,5); Pinamonti (5,5), Dzeko (7), Lukaku(5).