Magic Campionato, i voti della giornata diciotto: 66,5 punti per la redazione

La diciottesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 66,5 punti: una valutazione nella media che si aggiunge all’89 ottenuto in precedenza. Forza Roma rimane ultima nella classifica GazzaNet (931 punti).

Giornata buona per la redazione nonostante l’inferiorità numerica. Handanovic (5,5) non riesce a confermare l’ennesimo clean sheet subendo il gol del momentaneo 2-1 da Milik. In difesa, ottimi Tomiyasu (6,5) e N’Koulou (7) rispettivamente contro Fiorentina e Roma. Male invece Pajac (5), troppo impreciso nella sfida con il Sassuolo, e Luca Pellegrini (5,5). L’esterno del Cagliari fatica a contenere la tecnica di Dybala, finendo costantemente in apnea. A centrocampo, delude Kulusevski (5). L’esterno del Parma, acquistato dalla Juventus, gioca una partita tutt’altro che esaltante contro la corazzata Atalanta. Insufficienti anche Candreva (5,5) e Kurtic (5,5). In avanti, altra doppietta per Romelu Lukaku (14). L’attaccante dell’Inter sfodera una grande prestazione contro il Napoli, confermdo lo splendido periodo di forma. Solo le briciole invece per Dzeko, mal servito nel match dell’Olimpico con i granata di Mazzarri.

ForzaRoma: Handanovic (5,5); Tomiyasu (6,5), Nkoulou (7), Pajac (5), Pellegrini (5,5); Kulusevski (5), Kurtic (5,5), Candreva (5,5); Dzeko (13), Lukaku(14).