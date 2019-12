Magic Campionato, i voti della giornata diciassette: 89 punti per la redazione

La diciassettesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 89 punti: una valutazione altissima che non cambia il posizionamento in graduatoria ma che ci porta a soli due punti dall’avversario che ci precede nella classifica GazzaNet.

Sfida la redazione di Forzaroma su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport!

Giornata ottima per la redazione. Si parte con un Handanovic da 7,5 in pagella grazie all’ennesimo clean sheet stagionale. Se l’Inter è la miglior difesa del campionato gran merito va dato al numero uno sloveno. In difesa, troviamo un’altra conferma della crescita di Tomiyasu (6,5) nel successo del Bologna contro il Lecce. Sempre nella sfida del Dall’Ara bene Mbaye (6) mentre delude Luca Pellegrini (5). Chiude il repartola sufficienza di Nkoulou (6) nonostante la clamorosa sconfitta del Torino con la Spal. A centrocampo, ottimo come sempre il giovane Kulusevski (7.5), mentre Kurtic (6) torna in campo dopo la squalifica. Gli occhi però sono tutti su Antonio Candreva (8,5). L’esterno dell’Inter recupera in extremis per il match di San Siro e mostra una forma smagliante mettendo a segno due assist. In attacco, pieno di bonus per Dzeko (13) e Lukaku (15.5). L’attaccante giallorosso realizza la rete del momentaneo 1-0 contro la Fiorentina servendo anche l’assist del 4-1 fnale a Zaniolo: leader. Il belga invece, firma una doppietta straordinaria intervallata da una sponda vincente per Gagliardini: dominante. Sempre più deludente Pinamonti (4.5): invisibile.

ForzaRoma: Handanovic (7,5); Tomiyasu (6,5), Nkoulou (6), Mbaye (6), Pellegrini (5); Kulusevski (7,5), Kurtic (6); Pinamonti (4,5), Dzeko (13), Lukaku(15,5).