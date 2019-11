Magic Campionato, i voti della decima giornata: 68,5 punti per la redazione

La decima giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 68,5 punti: un buon voto che si va ad aggiungere al 82,5 ottenuto nell’ultima apparizione. La valutazione ci permette di rimanere al quarto posto (363,5 punti), allontanandoci però dal podio nella classifica GazzaNet.

In questa giornata troviamo il riscatto di Handanovic (6,5) nonostante il gol subito dal Brescia nella vittoria nerazzura per 2-1. Mentre Mbaye (5,5) si avvicina alla sufficienza, pessima prestazione per N’koulou (3,5), che si fa espellere nel poker della Lazio contro il Torino. Bene invece Luca Pellegrini (7), autore di un assist per Joao Pedro. A centrocampo, Schone (6,5) brilla contro la Juventus, con Candreva (5) e Kulusevski (6) che deludono le aspettative dopo gli ottimi voti in pagella della scorsa giornata. Nel reparto offensivo, ancora in gol Lukaku (10) che regala i tre punti alla sua Inter con uno splendido sinistro dalla lunga distanza. Positiva anche la prova di Dzeko (7.5) che, nonostante non riesca a lasciare il segno nel 4-0 della Roma, gioca una partita d’alto livello. In difficoltá Pinamonti (5,5) poco incisivo all’Allianz Stadium.

ForzaRoma: Handanovic (6,5) – Mbaye (5,5), Nkoulou (3,5), Pellegrini (7) – Schone (6,5), Kurtic (5,5), Kulusevski (6), Candreva (5)- Pinamonti (5,5), Dzeko (7,5), Lukaku(10).