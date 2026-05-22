Di nuovo insieme in aula, forse per l'ultima volta. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono recati questa mattina al Tribunale di Roma per l'ultima udienza per il divorzio. Una coppia storica che si separa ufficialmente dopo 21 anni di matrimonio. Come riporta Il Messaggero, tra i due non c'è stato modo di trovare un accordo economico nonostante il tentativo del giudice: sarà proprio lui a decidere a settembre. Entro poco più di un mese il provvedimento diventerà ufficiale e la conduttrice potrà sposare il suo nuovo compagno Bastian Muller - lo stesso potrà fare Totti con Noemi Bocchi. Francesco e Ilary non sono riusciti a evitare telecamere e paparazzi che li hanno intercettati all'uscita, outfit molto simili per i due: t-shirt bianca e pantaloni beige per l'ex numero dieci della Roma, camicia bianca, pantaloni beige e scarpe da ginnastica per la conduttrice. Proseguirà nei prossimi mesi, invece, la causa di separazione per definire le questioni economiche e il mantenimento dei tre figli.