È stata una serata speciale quella di ieri per Mati Soulé. L'attaccante argentino ha compiuto 23 anni e ha deciso di celebrare il suo compleanno con una festa in famiglia che si è tenuta nella sua villa privata. Amici e familiari, ma anche compagni di squadra: è il caso di Mario Hermoso e Paulo Dybala, anche loro presenti nella serata di ieri. L'ex Juventus ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della festa di ieri - da foto di gruppo allo spegnimento delle candeline - ringraziando non solo chi era al suo fianco, ma anche tutti coloro che gli hanno mandato messaggi: "Grazie a tutti per i messaggi e per l'affetto". Sotto al post sono arrivati altri "auguri illustri", tra cui anche quelli dell'ex compagno Angel Di Maria.

Caricamento post Instagram...