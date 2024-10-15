Pausa nazionali significa anche tempo libero, soprattutto per gli allenatori. Tempo libero che Josè Mourinho ha sfruttato per godersi il matrimonio di sua figlia Matilde. La 28enne possiede una linea di gioielli sponsorizzati spesso anche dallo Special One sui social e ieri ha festeggiato le nozze con Danny Graham. La cerimonia si è svolta nella villa da 2 milioni di sterline di proprietà di Mourinho ad Azeitão, in provincia di Setùbal. Dopo il tatuaggio fatto in occasione della vittoria della Conference League con la Roma, l'ex allenatore giallorosso disse che il prossimo non sarebbe stato legato al calcio: "Potrei farne un altro quando diventerò nonno, sarebbe un dono splendido e un tatuaggio è il modo migliore per celebrarlo". E ora, dopo il matrimonio, Josè aspetta di vivere un altro momento importantissimo per la vita di ogni padre.