Il 20 giugno 2000 Simone Perrotta sposava la moglie Lorena e, oggi, la coppia festeggia 25 anni di matrimonio. Nozze d'argento dunque per l'ex centrocampista della Roma, all'epoca giocatore del Bari, che ha ricevuto un regalo speciale da parte del club giallorosso per questo traguardo, coniugale e di vita, così importante. "Carissimi Lorena e Simone, non potevano mancare i nostri auguri per il vostro anniversario! Auguri da tutti noi, A.S. Roma", ha scritto la Roma nel biglietto allegato al presente. L'ex calciatore, sui social, ha ringraziato il club: "Ecco cosa vuol dire sentirsi parte di una famiglia...", le sue parole. Perrotta nella Roma ha giocato ben nove stagioni con 327 presenze e 48 reti, ma la storia d'amore tra il centrocampista classe 1977 e i colori giallorossi è più viva che mai e lo si capisce anche da questi piccoli ma importanti gesti.