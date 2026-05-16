Il trofeo più antico del mondo sotto gli occhi di uno dei calciatori più forti di sempre. Nel pomeriggio si è giocata la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City. A spuntarla è stata la squadra di Guardiola, grazie alla rete di Semenyo nella ripresa. A prendersi una parte della scena e a vivere da vicino un altro successo del tecnico spagnolo c’è stato un ospite d’eccezione: Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso si è concesso un viaggio a Londra insieme a Noemi, scegliendo Wembley per assistere alla finale. L’ex numero 10 ha condiviso anche alcuni scatti sui propri profili social, sorridente sugli spalti pochi minuti prima del calcio d’inizio. Per un giorno, Totti è diventato una sorta di portafortuna per il Manchester City. Un po’ meno per il Chelsea, che chiude così una stagione tutt’altro che positiva.